فتح تظلمات سكن لكل المصريين 5 غدًا.. وهذه أهم أسباب الرفض

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي غدًا الأحد 23 مارس في استقبال تظلمات المتقدمين لحجز وحدة في سكن لكل المصريين 5، بعد أن تم إرسال لرسالة لهم تفيد بوجود رفض في نتيجة التقديم، ويستمر فتح باب التظلم حتى 24 أبريل المقبل.

ووفقًا لبيانات وزارة الإسكان، بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، و268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميلًا سددوا مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى 4 آلاف عميل سيتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

الرسالة النصية SMS التي أرسلت للمتقدمين تضمنت نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط، ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن موقفهم من خلال كتابة رقمهم القومي عبر الرابط التالي، من هنا.

وتضمنت أسباب عدم الانطباق:

1- عدم استيفاء كل/ بعض المستندات، وجود سبق استفادة بوحدة سكنية أو أرض.

2- وجود طلب سابق للعميل لدى الصندوق.

3- وجود عداد مرافق (كهرباء/ غاز) بإسم صاحب الطلب أو الزوج/ الزوجة.

4- وجود رقم تأميني لصاحب الطلب أو الزوج/ الزوجة بالرغم من عمله بمهنة حرة.

5- استرداد صاحب الطلب لمقدم جدية الحجز بالإعلان.

ويتاح للمتقدمين معرفة أسباب عدم الانطباق تفصيلًا إضافة لتقديم طلبات تظلم لمن يرغب منهم خلال الفترة من غد الأحد 23/3/2025 حتى الخميس 24/4/2025 من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا

أهم أسباب الرفض في سكن لكل المصريين 5

- لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق شرط الدخل عليهم وفقاً لشهادات الدخل المرفقة وقت التقديم على الإعلان (سواء الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وعدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقًا بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة.

- حالة عدم الانطباق نتيجة عدم توافق محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي ومكان العمل مع محافظة المدينة الجديدة المتقدم عليها، يتم تقديم التظلم بتعديل مدينة الحجز المتوافقة مع المستندات السابق إرفاقها من جانب العميل، بشرط أن تكون بيانات المدينة المراد الحجز بها مطابقة لبيانات إيصال مقدم جدية الحجز من حيث قيمة المقدم وجاهزية الوحدة وفئة الدخل.

- أما في حالة أن العميل من ضمن غير المُنطبق عليهم الشروط نتيجة وجود طلب سابق بالصندوق أو لديه سبق الاستفادة بوحدة سكنية أو أرض، أفادت بأنه يتم تقديم التظلم واستيفاء ما يفيد عدم تكرار الحجز (إيصال سحب جدية الحجز/ التنازل عن المشروع السابق التقدم عليه)، أو ما يفيد عدم سبق الاستفادة (استيفاء إفادة من الجهة المسجل عليها سبق استفادة العميل).

- في حالة أن العميل من ضمن غير المُنطبق عليه الشروط نتيجة وجود عداد مرافق (كهرباء أو غاز) باسمه أو إسم الزوج/ الزوجة، يتم تقديم طلب التظلم وتقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المُسجل باسم صاحب الطلب أو اسم الزوج/ الزوجة، موضحًا به صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.

أما في حالة أن العميل غير مُنطبق عليه الشروط نتيجة بيانات تأمينية، فيتم تقديم برنت تأمينات وشهادة دخل من جهة العمل التي قامت بالتأمين على العميل المدونة بالبرنت التأميني.

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