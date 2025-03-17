مي عبدالحميد تكشف تفاصيل الطرح الجديد لـ 400 ألف وحدة سكنية

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل المشروع القومي الجديد الذي يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات مصر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضحت عبد الحميد أن الوحدات السكنية ستُطرح بعد عيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت عبدالحميد إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بطرح هذه الوحدات، والتي ستكون متنوعة لتلبية احتياجات فئات منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأضافت أن محدودي الدخل سيحصلون على حصة كبيرة من هذه الوحدات، مع إعطاء أولوية للمتقدمين في الإعلان الأخير لمبادرة "سكن لكل المصريين 5"، تزامنًا مع فتح فترة لتلقي التظلمات من المتقدمين الذين لم تتطابق أوراقهم مع الشروط.

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يتعامل مع أعداد كبيرة من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن حجم الدعم المقدم في هذه الوحدات يصل إلى 40-50% من إجمالي سعر الوحدة السكنية بالنسبة لفئة محدودي الدخل.

وأكدت أن نظام التمويل المعتمد هو التمويل العقاري، دون تحديد أسعار فائدة حتى الآن.

وأضافت أن الوحدات المطروحة تُباع بسعر التكلفة، وهو ما يجعلها أقل بكثير من أسعار الوحدات المماثلة في القطاع الخاص، والتي قد تصل إلى ضعف السعر.

وأشارت إلى أن الوحدات الجديدة تشمل جزءًا جاهزًا للاستلام، وجزءًا آخر قيد الإنشاء، حيث تمثل الوحدات الجاهزة 40% من إجمالي الطرح، بينما تصل نسبة الوحدات تحت الإنشاء إلى 60%.