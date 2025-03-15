جهاز القرى السياحية يواصل تنفيذ 917 وحدة "فيلات وشاليهات وعمارات" بمارينا 8

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، سير العمل في تنفيذ 917 وحدة "فيلات وشاليهات وعمارات" بمارينا 8، يرافقه المهندس عمرو محيي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت، معاون رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

وأوضح رئيس الجهاز أن الجولة تأتي في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، واستمرارًا لخطط التطوير الجارية في مختلف محاور التنمية بالقرى السياحية بالساحل الشمالي.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة، طبقًا للبرنامج الزمني المحدد للمشروع، وتذليل أية عقبات، لتنفيذ خطة وزارة الإسكان في الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يتكون من 243 مبنى "فيلات وشاليهات وعمارات سكنية"، بإجمالي 917 وحدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضًا خلال الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع وانتظام سير العمل، مع تأكيد الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

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