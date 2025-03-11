مطور عقاري: إقبال كبير على شراء الوحدات الفاخرة في شرق القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar، إن القطاع العقاري يشهد نموا مستمرا مدفوعًا بتوسع البنية التحتية، وزيادة الإقبال على المجتمعات السكنية المتكاملة.

وأضاف خزام، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة STM للاستثمار، وهي شركة مصرية متخصصة في قطاعات متنوعة، تشمل التطوير العقاري، التعليم، النوادي، المولات التجارية، الاستثمارات، والتكنولوجيا.

وتشمل هذه الشراكة ثلاثة مشروعات عقارية، تبدأ بمشروع "Stoda" كأول ثمرة لهذا التعاون الاستراتيجي، والذي يجسد رؤية الشركتين لتقديم مشروعات ذات قيمة مضافة تتميز بتصميمات عصرية، وجودة بناء فائقة، وخدمات متكاملة توفِّر تجربة سكنية متطورة. كما أن جميع الوحدات في هذه المشروعات جاهزة للتسليم، مما يعكس التزام الشركتين بتقديم مشروعات متكاملة ومطابقة لأعلى معايير الجودة.

ويتبنى مشروع Stoda معايير معمارية متطورة ومَرَافِق متكاملة، ويقع المشروع في شرق القاهرة، ويضم وحدات سكنية وتجارية، بمساحات تبدأ من 130 مترًا مربعًا، وتصل إلى 240 مترًا مربعًا، تشمل شققًا ودوبلكس، كما يتميز المشروع بخطة سداد تصل إلى 10 سنوات، مع وحدات جاهزة للتسليم.

وأكد أن شرق القاهرة يشهد طلب متزايد على المشروعات الفاخرة.

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