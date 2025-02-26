ننشر تفاصيل حجز شقق مشروع العاصمة الإدارية للعاملين في الخارج.. الأسعار والمساحات

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان إتاحة إجراءات حجز شقق مبادرة بيتك في مصر للعاملين في الخارج، وتتضمن المبادرة 5 آلاف وحدة، ومن أهم المشروعات التي تم طرحها هي وحدات العاصمة الإدارية الجديدة.

Capital Residence R3

يعد مشروع كابيتال ريزيدنس أحد أرقى الأحياء التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو أيقونة المشاريع السكنية بالمدينة، ويتميز بطابع معماري عصري، تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100%، ويتميز بخدمات متكاملة ومتنوعة أبرزها خدمات المرافق المتكاملة والخدمات الأمنية، فضلاً عن قربه من المناطق الرئيسية بالعاصمة، أهمها الحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية، ومحاور الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالقاهرة والمدن.

ويقع الحي السكني الثالث في قلب المرحلة الأولى شمال منطقة الأعمال المركزية وبالقرب من محور محمد بن زايد الشمالي، والتسعين الشمالي، وغرب الطريق الإقليمي وشرق الطريق الدائري الأوسطي، وبالقرب من النهر الأخضر.

ويوجد شبكة طرق حديثة، فضلا عن القرب من أنظمة المواصلات الحديثة المستدامة، المسطحات الخضراء، وأماكن إنتظار السيارات، ومسارات للدراجات، ومسارات مخصصة للمشاه، وأنظمة مرافق ذكية، وأنظمة مراقبة أمنية متكاملة، ومنظومة المخلفات الصلبة المتطورة، وأنظمة wi-fi ذكية.

عدد الوحدات المتوفرة

393 وحدة فى المجاورة الثانية D2 وتتوافر مساحات تبدأ من 114 مترا مربعا، وحتى 173 مترا مربعا.

520 وحدة سكنية في ممشى المجاورة الثانية وتتوافر مساحات من 161 مترا مربعا وحتى 392 مترا مربعا.

الأسعار:

- سجلت الشقة الـ 114 مترا 2 مليون و313 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 140 مترا 2 مليون و950 ألف جنيه، حيث تراوح سعر المتر من 20 إلى 21 ألف جنيه.

- سجلت الشقة الـ 133 مترا 5 ملايين و359 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ 244 مترا 8 ملايين و786 ألف جنيه، حيث تراوح سعر المتر من 36 ألفا إلى 40 ألف جنيه.



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