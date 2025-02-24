رئيس جهاز أسيوط الجديدة يناقش مطالب السكان ويتابع مشروعات الإسكان والتطوير

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بعدد من سكان منطقة شمال الجامعة بالحي الثالث، لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسؤولي الجهاز، في إطار تعزيز التواصل بين الجهاز والمجتمع المدني.

الاستماع لمطالب السكان ووضع حلول عملية

رحب المهندس ياسر عبد الله بالسكان، واستمع إلى طلباتهم، موجهًا مسؤولي الجهاز بالعمل على حل المشكلات المطروحة بشكل عاجل، مع وضع جدول زمني لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى دراسة إضافية.

كما شدد على ضرورة التعامل الفوري مع المشكلات الطارئة وتذليل العقبات لتحقيق أفضل استجابة لمطالب المواطنين.

متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية

في سياق متصل، قام رئيس الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة أعمال العزل الحراري والتشطيبات الداخلية والخارجية بمشروع "سكن لكل المصريين" في منطقة 226 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، برفقة مسؤولي الجهاز.

وأوضح أن المشروع يتضمن 9 عمارات بإجمالي 216 وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات بأعلى معايير الجودة.

تطوير مداخل المدينة وتحسين المظهر العام

كما شملت الجولة متابعة أعمال تنسيق مدخل منطقة 375 فدانًا، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البوابة الجمالية للمدخل الجنوبي الشرقي للمدينة، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة البنية التحتية بمدينة أسيوط الجديدة.

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