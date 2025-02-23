حكايات التجمع.. القصة الكاملة لشقق سكن لكل المصريين في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

سكن لكل المصريين في القاهرة الجديدة سابقا حكايات التجمع حاليا من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة الإسكان في مدينة القاهرة الجديدة، فمنذ بداية تنفيذ المشروعات كان يطلق عليه سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل.

لكن هيئة المجتمعات العمرانية وقعت عقد جديد مع شركة فاوندرز للتسويق العقاري، للاستحواذ على مشروع “حكايات التجمع” بمدينة القاهرة الجديدة، الذي يضم 5328 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 99 إلى 132 مترا مربعا.

جاء هذا التوقيع في إطار إستراتيجية تطوير شركة فاوندرز للتسويق العقاري، عبر وضع خطط احترافية لتسويق وبيع الوحدات السكنية التي تناسب مختلف احتياجات العملاء، علاوة على تدشين حملات ترويجية على أعلى مستوى، وفي الوقت نفسه دعم جهود وزارة الإسكان في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة.

ويعد مشروع حكايات التجمع أول مشروع تستحوذ عليه شركة فاوندرز للتسويق العقاري، ويمتد على مساحة 80 فدانًا، ويتميز المشروع بموقع إستراتيجي في قلب مدينة القاهرة الجديدة على بعد دقائق من الطرق والمحاور الرئيسية، مما يسهل الوصول منه وإليه بمختلف وسائل النقل، كما أنه جاهز للسكن الفوري.

وبعد الاستحواذ على المشروع، تعتزم شركة فاوندرز، طرح المرحلة الأولى من مشروع “حكايات التجمع ” للحجز أمام العملاء، بخطط سداد مرنة ومقدمات بسيطة لمنح العملاء فرصًا متنوعة لامتلاك وحداتهم السكنية في واحدة من أرقى المشروعات السكنية المتكاملة، على أن تقوم شركة هايد بارك لإدارة المنشآت والمرافق بإدارة المشروع بالكامل.

ومن المتوقع أن يتم طرح المشرع للبيع خلال الأيام القليلة الماضية، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن مقدم الحجز أو الأسعار الخاصة بالوحدات.

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