20 صورة لشقق الإسكان المتوسط سكن لكل المصريين

ضخ 1.2 مليار جنيه.. كابيتال هيلز تتعاقد مع كبرى شركات المقاولات وتستعد

كتب- محمد عبدالناصر:

شقق سكن لكل المصريين لمتوسطى الدخل من أهم المشروعات التي ينتظرها الحاجزين، حيث من المقرر أن يتم طرح مرحلة جديدة من شقق متوسطى الدخل خلال الشهرين المقبلين.

وخلال الفترة الحالية تسعى أجهزة المدن لتنفيذ المشروع بشكل سريع لتنفيذ المشروع للحاجزين السابقين، حيث يتواجد المشروع في مدن بدر -حدائق العاصمة – 15 مايو – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر- العاشر من رمضان – أسوان الجديدة- العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – بني سويف الجديدة.

الشقق يتم تنفيذها بمساحات 100 و110 متر و120 متر، والشقق تكون كاملة التشطيب، والعمارات تتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررين، وكل عمارة يوجد بها أسانسير.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أنه سيتم طرح شقق إسكان متوسط بإجمالي 13 ألف شقة عقب انتهاء حجز شقق محدودي الدخل ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5.

وتم رصد تشطيب العمارات والوحدات من الخارج والواجهات الخارجية للعمارة.