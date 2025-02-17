وزير الإسكان يشهد مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة العرجاني والشركة الصينية CSCEC

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتشاو ليو تشينج، الملحق التجاري والاقتصادي لسفارة دولة الصين بالقاهرة، نيابة عن السفير لياو ليتشيانج ، السفير الصيني في مصر، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمجموعة العرجاني مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية "China State Construction"، بهدف تعزيز التبادل الاستراتيجي ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية.

وبحسب بيان، وقع الاتفاقية كل من الكابتن عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، ورئيس مجلس إدارة شركة العرجاني للتطوير والاستثمار، وتشانغ وي تساي المدير العام لشركة (CSCEC) في مصر، وعمرو شتا، الشريك الإداري لشركة "انكوم" الشريك المصري للشركة الصينية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، والسيد القصير، وزير الزراعة السابق والرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمجموعة العرجاني وعدد من رجال الأعمال.

وأكد الشربيني، متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية، في مختلف المجالات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية فى تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع شركة "CSCEC" الصينية.

وثمن المهندس شريف الشربيني، الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجموعة العرجاني والشركة الصينية، في إطار مواصلة تحقيق نهضة عمرانية شاملة، وحرصًا على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته الإقليمية لدعم الاستثمار في القطاع العقاري المصري، لافتا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار تبادل الخبرات، مما سيسهم في رفع معايير الابتكار والنمو المستدام في السوق المصرية، وخلق مزيد من فرص النمو، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، ومعربا عن تقديره للجهد المبذول من الشركة الصينية في إنجاز الأعمال بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطلعه إلى استكمال تنفيذ تلك الأعمال بالنجاح المأمول، حتى يتم تشغيل المشروع بشكل كامل فى أسرع وقت.

وصرح الكابتن عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، قائلاً: إن تبادل الخبرات العالمية مع الكيانات الكبيرة الموثوقة والاستفادة من الحلول الابتكارية للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، يحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري، ويعزز من قدرات مجموعة العرجاني في تقديم مشاريع عقارية مبتكرة تساهم في تطوير البنية التحتية المصرية ولتوسيع قاعدة عملائنا، كما أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة أمامنا لتطوير مشاريع عقارية عملاقة ذات جودة عالمية تلبي احتياجات السوق المصرية.

وأعرب تشانغ وي تساي، المدير العام لشركة CSCEC في مصر، عن فخرهم لكونهم جزءًا من هذه الشراكة الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين خبراتنا الهندسية العالمية والسوق المصرية الواعدة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، موضحا أن شركة CSCEC تعتبر شريكًا استراتيجيًا أساسيًا للعديد من المشاريع المصرية، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تواجدنا وتقديم مشروعات مبتكرة مما سيسهم في خلق فرص كبيرة للتنمية.