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شراكة بين مجموعة العرجاني وCSCEC الصينية باستثمارات 5 مليارات دولار

02:51 م الإثنين 17 فبراير 2025

عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني

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كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت مجموعة العرجاني شراكة استراتيجية مع شركة CSCEC الصينية، بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وقال عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، إن الشراكة سوف تركز على أعمال المقاولات والقطاع الصناعي في مصر والسعودية والإمارات وليبيا.

وأكد أن الشركة الصينية من أكبر شركات المقاولات في الصين، ونحن في مصر نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تغيير صناعة المقاولات خلال الفترة المقبلة.

شهد توقيع الاتفاقية تشاو ليو تشينج الملحق التجاري والاقتصادي لسفارة دولة الصين بالقاهرة نيابة عن السفير لياو لي تشيانج، السفير الصيني في مصر، الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتعاون الدولي، حسن الخطيب وزير الاستثمار.

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