رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه

5 صور من انطلاق اليوم الأول من فعاليات القرعة العلنية لوحدات وأراضي "مسكن"

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، بدء حجز شقق جديدة في مدينة العبور بمساحات تصل إلى 132 مترًا، يوم الأحد المقبل، الموافق 16 فبراير.

ويتم طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور للبيع بأسبقية الحجز.

وجاءت تفاصيل الحجز على النحو التالي:

- يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الصندوق بمدينة نصر، وثمن الكراسة 299 جنيهًا، ويوجد مقر الصندوق بجوار النادي الأهلي في مدينة نصر- محافظة القاهرة، بدايةً من يوم 16 فبراير الجاري.

- يتم سداد جدية الحجز والتي تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى نسبة ٢% مصاريف إدارية، عن كل مبلغ يتم سداده، ووصل سعر المتر إلى 18 ألف جنيه.

طريقة سداد ثمن الشقة:

- يتم استكمال سداد نسبة الـ٢٠٪ كدفعة مقدمة من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده، خلال شهر من تاريخ حجز الوحدة.

- يتم سداد نسبة الـ١٠٪ من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد بعد ٣ أشهر من تاريخ استكمال سداد نسبة الـ20%.

- يتم سداد نسبة الـ٢٠٪ من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد.

- يتم سداد نسبة 5% وديعة صيانة + قيمة الجراج قبل الاستلام.

- في حالة رغبة العميل السداد خلال عامَين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد دون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية؛ على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام.

- في حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو 5 سنوات من تاريخ استلام الوحدة؛ يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية، مضاف إليها فائدة البنك المركزي.

- يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقًا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بكراسة الشروط، بمجرد حلول أجلها، ولحين الحصول على التمويل العقاري.

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