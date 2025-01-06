إتاحة حجز أراضي بيت الوطن في 13 مدينة الأحد المقبل -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ 13 مدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين في الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

كما أشار وزير الإسكان، إلى أن الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات - 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - أسوان الجديدة - قنا الجديدة).

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

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