نادر خزام: شركة الكازار تستثمر 60 مليار جنيه في رأس الحكمة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال نادر خزام ‌رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي‌ لشركة الكازار للتطوير العمراني، إن الشركة تستثمر 60 مليار جنيه في مشروع صافيا بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأكد خزام أن الشركة بدأت في تبدأ تسليم مشروع "Creek Town"، في القاهرة الجديدة خلال الربع الأول من 2025، حيث سيتم تسليم 300 وحدة بمساحات مختلفة، حيث يقام المشروع على 100 فدان.

وأشار أن إجمالي استثمارات المشروع 11 مليار جنيه، ويضم 1500 وحدة سكنية وجرى بيعها بالكامل، في حين تبلغ القيمة البيعية حوالي 17 مليار جنيه.

وتابع: يقع مشروع صوفيا بالكيلو 186 على مساحة 180 فدانًا في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وهو مشروع سكني وفندقي يقام على مصاطب تبدأ من 3 متر بارتفاعات تصل إلى 40 متر وهو ما يجعل جميع وحداته تري البحر.

وأكد خزام أن إجمالي استثمارات المشروع 60 مليار جنيه، ومن المخطط تسليم المشروع بالكامل في 2029، وحققت الشركة مبيعات وحجوزات بقيمة 11.8 مليار جنيه في "Safia" خلال 3 أيام فقط من طرح وحدات المشروع المختلفة للبيع

وتطور الشركة مشروع GO Heliopolis ويعتبر هذا المشروع أول كمبوند في مصر الجديدة ، بإجمالي استثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه، وجرى تنفيذ المشروع بنسبة 95 % وتم تسليمه بنسبة 75%.

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