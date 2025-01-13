رئيس النصر للإسكان والتعمير: فرص استثمارية لدى الحكومة مع القطاع الخاص

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبد المقصود الرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، إن القطاع العقاري يشهد دعم حكومي كبير بداية من توفير البنية الأساسية، ثم الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.

وأوضح "عبد المقصود"، أن هناك فرصًا استثمارية كثيرة لدى شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في المشروعات العقارية والأراضي التابعة لشركات الإسكان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن عام 2025 سيشهد تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى أن التعاون مع شركتي IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري لإطلاق مشروع كابيلا ريزيدنس Capella Residence، يأتي ضمن خطة عمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في استغلال أصول الشركة بالشكل الأمثل وتنميتها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ظل ما يمتلكه القطاع الخاص من تكنولوجيا وسيولة وخبرات.

وأكد أن خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام مميزة للغاية وهناك طلب كبير علي التعاون مع شركة النصر للإسكان والتعمير، وذلك في إطار العمل على استغلال هذه الأصول المتاحة للشركة في مجالات متنوعة ومميزة للغاية، مشيرًا أن نتيجة التعاون المثمر مع القطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي في إحداث التنمية المستهدفة من الحكومة وتوفير فرص عمل جديدة عبر القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنشيط السوق وجذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يسهم في أحدث تنمية مستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقع تحالف شركتي IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، عقد شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير – إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال- لتطوير مشروع كابيلا ريزيدنس Capella Residence بمنطقة المعراج السفلي في المعادي.

وقال الدكتور هشام إبراهيم العضو المنتدب لشركتي IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، أن الشراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير من خلال توفير الأرض المقام عليها الأرض مقابل جزء من الإيرادات، فيما تقوم شركتي IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، بأعمال التسويق والتنفيذ والبيع بالإضافة إلى جزء إدارة المشروع بعد الانتهاء منه.



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