ارتفعت 40%.. ننشر متوسط أسعار الشقق في 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تعتبر مدينة 6 أكتوبر، من أكثر المدن التي يوجد عليها اقبالًا بعد القاهرة الجديدة، نتيجة التنمية العمرانية التى حدثت على مدار العقود السابقة، وموقعها المتميز، وكذلك الخدمات المتعددة والبنية التحتية بالمدينة.

وفي التقرير التالي ننشر متوسط أسعار الوحدات السكنية في أهم مناطق المدينة ونسبة التغيير في الأسعار خلال 2024، وفقا لشركات التسويق العقاري والسماسرة.

السعر الأغلى في مدينة 6 أكتوبر يتواجد في الكمباوندات، حيث سجل متوسط سعر المتر بين 25 ألف وحتى 30 ألف جنيه، ويكون الاختلاف وفقا لمكان المشروع والخدمات المتوفرة به، فيما وصل سعر المتر لأكثر من 60 ألف جنيه في بعض المشروعات المتميزة في المدينة مثل أويست التابع لشركة أوراسكوم.

أقل سعر متر في مدينة 6 أكتوبر جاء في منطقة أرض جمعية المستثمرين والذي 10 آلاف وحتى 12 آلاف جنيه.

أسعار شقق الحي المتميز ومحور البوليفارد:

كما يصل سعر المتر في مناطق مثل جنوب الواحات ومحور البوليفارد، لـ 9 آلاف جنيه جنيه حتى 11 ألف جنيه وهذه الوحدات تكون في عمارات منفردة وليست في كمباوند.

وسجل سعر المتر في منطقة جنوب الأحياء 14 ألف جنيه، فيما تراوح سعر المتر من 13 إلى 15 ألف جنيه في مناطق واحة أكتوبر وبيت الوطن والتوسعات الشرقية.

أما الحي المتميز سجل متوسط سعر المتر 22 ألف جنيه ومنطقة دريم لاند سجلت 23 ألف جنيه.

ووفقا لمؤشر عقار ماب، ارتفعت الأسعار في مدينة 6 أكتوبر خلال 2024 بنسبة 50%، فيما كان الطلب 24%.

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