رئيس شركة روك للتطوير العقاري: تنفيذ مشروع "روك وايت" بهليوبوليس الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عماد دوس، مؤسس مجموعة البطل للاستثمار وروك للتطوير العقاري، بدء تنفيذ مشروع "روك وايت" في مدينة هليوبليس الجديدة، ضمن خطة الشركة لتنفيذ مشروعاتها وفق الجدول الزمني الذي يعزز ثقة عملائها بها، وبما يضمن تنفيذ مشروع يتواكب مع تطلعات عملاء الشركة.

وأضاف أن مشروع "روك وايت" عبارة عن كومباوند سكني يقع على مساحة 25.52 فدان بقلب مدينة هليوبوليس الجديدة وعلى بعد دقيقة من طريق السويس وعلى محور البارون مباشرة، ويتمتع المشروع بموقع قريب من مطار القاهرة الدولي وكذلك عدد من الخدمات الاستراتيجية الصحية والتعليمية والرياضية.

وأشار إلى أن النسبة البنائية للمشروع لا تتجاوز الـ10% من إجمالي مساحة المشروع، فيما يتم تخصيص باقى المساحات للخدمات التجارية والمساحات الخضراء والحدائق واللاند سكيب، حيث تتخطى مساحة اللاند سكيب والحدائق 30 ألف متر مربع ، فالشركة تستهدف تنفيذ مشروع متكامل يحقق أعلى معايير الرفاهية وجودة الحياة للعملاء.

ولفت إلى أن المشروع يضم جزءا سكنيا عبارة عن 30 عمارة بإجمالى 770 وحدة كاملة التشطيب والمساحات تتراوح بين 117 إلى 236 مترا وتم مراعاة التنوع فى المساحات لإرضاء مختلف احتياجات وأذواق العملاء، ويضم الجزء التجاري بالمشروع سوبر ماركت، بنك، صيدلية، محلات متنوعة، وسبورت يارد ”تنس – كرة قدم ”، منطقة ألعاب أطفال.

وأوضح أن "روك وايت" أحد المشروعات التي تتضمنها خطة الشركة التوسعية بإطلاق 5 مشروعات كبرى في منطقة شرق القاهرة باستثمارات تتجاوز الـ10 مليارات جنيه، والذي يتم تطويره بالشراكة مع الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، حيث تتولى شركة Rock Developments تطوير وتسويق المشروع، لافتا إلى أن شركته تستهدف العمل بكامل جهودها لتحقيق أعلى معايير النجاح والتميز لهذه الشراكة القوية.

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