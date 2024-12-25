وزير الإسكان: تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي حتى مايو 2026

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت جمعية المطورين العقاريين عن موافقة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، على تثبيت الفائدة على أقساط أراضي المطورين العقاريين والبالغة نسبة 15% والمقرر انتهاءها في 15 مايو 2025.

ووافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على مد فترة تثبيت الفائدة على أقساط أراضي المطورين العقاريين والبالغة نسبة 15% والمقرر انتهاءها في 15 مايو 2025 لمدة عام أخر ينتهي في 15 مايو 2026، مؤكداً أن سياسة الوزارة تهدف لتخفيف العبء عن المطورين والتيسير عليهم لمجابهة الزيادة الكبيرة في أسعار الخامات ومواد البناء وتقلبات الأسعار.

درع تكريم لوزير الإسكان من جمعية المطورين العقاريين

وتسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديراً لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمناً هذا التكريم ومقدماً الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.

وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال الوزير، أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي.

الإسكان: لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة

وأكد الوزير، للمطورين، أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.

وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعياً المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسؤولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب إتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.