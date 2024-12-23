وزير الإسكان يستعرض مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، مع المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة سير العمل بالجهاز، والمشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز.

وبحسب بيان، استهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي للخطوط الناقلة للمياه العكرة من مأخذ المعادي حتى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، حيث تم استعراض مخطط عام الخطوط الناقلة للمياه بإجمالي أطوال 27251 مترا بأقطار 2200 مم و 2600مم، وإعادة تأهيل غرف المحابس للخط الثاني.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض أهم المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها، والتي تشمل تشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، ومحطة مياه العاشر من رمضان، وتغيير الخط الثاني الصلب للقاهرة الجديدة، وتوسعات روافع القاهرة الجديدة، وشبكة الري بمدينة 6 أكتوبر وتوسعات رافع التكديس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها ومنها الطرق المتعارضة مع بعض المشروعات، حيث تم العمل على حل المشاكل التي توجد بها.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بتوفير جميع الاعتمادات المالية اللازمة، ودفع الأعمال والانتهاء من جميع المشروعات التي يعمل الجهاز على تنفيذها في أسرع وقت وبالمواصفات المطلوبة.

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