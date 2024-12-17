مطور عقاري: إجراءات للتحوط ضد ارتفاع أسعار مواد البناء رغم تراجع التضخم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقاري، إن السوق العقاري يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، إلا أن الشركة تتحوط ضد أي مخاطر من خلال عدة محاور أهمها بيع عدد محدد من الوحدات المتاحة وعدم التوسع في بيع جميع مراحل المشروعات.

وأضاف الأعصر، أن الشركة طرحت مشروع لوسيل باستثمارات تتجاوز الـ15 مليار جنيه، إلا أنه سيتم بيع 15% فقط من وحدات المشروع، والبداية في المحور الثاني من إجراءات التحوط وهو سرعة تنفيذ الوحدات التي تم بيعها، مشيرا إلى أن الوحدات التي يتم بيعها يتم تنفيذها بشكل سريع جدا.

وتابع: "رغم تراجع نسب التضخم بنهاية 2024، إلا أننا نتحوط ضد أي تغيرات اقتصادية خارجية أو حدوث زيادة في سعر مواد البناء.

وأكد الأعصر أن الشركة تستهدف 6 مليار جنيه مبيعات في 2025 من خلال 3 مشروعات.

وأشار إلى أن مشروع لوسيل في القاهرة الجديدة، على مساحة 35 فدان أحدث مشروعات الشركة وصل سعر المتر به لـ 49 ألف جنيه و10 سنوات سداد.

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