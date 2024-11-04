مسؤولو الإسكان يتفقدون شقق "سكن لكل المصريين" بالعبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد عمران والمهندس أحمد علي، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة، وقيادات الهيئة والجهاز، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

واستهل مسئولو "الإسكان" الجولة التفقدية للمشروعات بمدينة العبور الجديدة، بزيارة ميدانية لمشروعات الإسكان الأخضر بالحي 13، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي يضم عدد 180 عمارة بها ٣٩٢٤ وحدة سكنية تراعي المعايير البيئية المستدامة.

وتجول نائب رئيس الهيئة ومرافقوه، بعددٍ من الوحدات السكنية، حيث استمع إلى شرحٍ مفصل عن مراحل التنفيذ والتحديات التي تواجه الفرق العاملة، مؤكداً أهمية توفير بيئة سكنية مستدامة تتميز بالاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وضرورة تسريع وتيرة العمل لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تحقيق الرؤية التنموية للمدينة.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحي الـ14 والذى يضم ٥٣ عمارة بها 1908 وحدات نموذج ٧٥م2، بالإضافة إلى ٨٠٦ عمارات بها ١٩٣٤٤ وحدة نموذج ٩٠ م2، بجانب تفقد بعض الوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن بديل العشوائيات"، والذي تعتبره الدولة حلا ضروريا لتحسين الظروف المعيشية للأسر التي تعيش في مناطق غير آمنة، من خلال توفير بيئة سكنية منظمة ومجهزة بالخدمات الأساسية، وتعزز هذه المشروعات مفهوم التنمية الحضرية المستدامة وتقلل من الفجوة الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.

كما شملت الجولة المرور على المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة بالأراضي المضافة للمدينة، حيث تفقدوا أعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ – ٥٠٠م2) بمنطقة الأمل "سابقاً".

واستمع المهندس أمين غنيم، إلى شرح مفصل عن تقدم الأعمال، وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاز ترفيق مجاورات منطقة الأمل "سابقا" بمدينة العبور الجديدة في الموعد المحدد تمهيداً لتسليم الأراضي للملاك.

وشدد "غنيم" على ضرورة متابعة توصيل شبكات المرافق في كامل المجاورات المقرر تسليمها للملاك مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان جاهزية تلك الأراضي طبقاً لبرنامج زمني محدد.

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أهمية تكثيف المعدلات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروعات مع الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة الأعمال.