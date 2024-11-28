السكن في الشيخ زايد.. اختيارات بين شقق وفيلات متنوعة

إعلان تحريري:

مدينة الشيخ زايد تُعد واحدة من المدن الجديدة الهادئة التي توفر خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات. تتراوح الوحدات السكنية في المدينة بين شقق، فيلات، واستوديوهات بمساحات مختلفة، وتتوفر بنظام التمليك أو الإيجار، وحتى الإيجار اليومي. إذا كنت تبحث عن شقق للبيع بأسعار مناسبة ومساحات جيدة في بيئة هادئة، فإن الشيخ زايد قد تكون الخيار المثالي لك.

المدينة تتميز بتنوع مستوياتها السكنية، بدءًا من الإسكان المتوسط والمشروعات الموجهة للشباب، وصولًا إلى الكمبوندات الفاخرة. وعلى الرغم من حداثتها، توفر الشيخ زايد كافة الخدمات والمرافق التي تجعل الحياة فيها مريحة، مع قربها من القاهرة وسهولة الوصول إليها عبر وسائل المواصلات المتطورة، بما في ذلك شبكة "مواصلات مصر".

مشروعات سكنية في زايد ما بين كمبوندات خاصة ومشروعات حكومية

تضم المدينة مشروعات سكنية متنوعة مثل "دار مصر"، "سكن مصر"، "جنة"، و"سكن لكل المصريين"، بالإضافة إلى مشروعات كمبوندات خاصة توفر خيارات سكنية مختلفة، من شقق استوديو إلى شقق دوبلكس ورووف، بمشاركة شركات تطوير عقاري كبيرة مثل معمار المرشدي، بالم هيلز، أورا، ومصر إيطاليا. هذا التنوع جعل من المدينة وجهة سكنية تناسب الجميع.

الموقع الجيد والهدوء أبرز سمات الشيخ زايد، فهي قريبة من أكتوبر ومناطق غرب القاهرة والجيزة وتطل على طرق هامة ومحورية تربط القاهرة وبعضها.

موقع الشيخ زايد وتقسيمها الإداري.. أكتوبر ليست جزءًا منها!

تقع مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة إداريًا، وتعد مدينة مستقلة تمامًا عن مدينة السادس من أكتوبر، على الرغم من قربها منها. تبعد الشيخ زايد حوالي 30 كم عن القاهرة، ويمكن الوصول إليها في غضون نصف ساعة عبر محور 26 يوليو أو حوالي 50 دقيقة باستخدام الطريق الدائري. المدينة تمتد على مساحة كبيرة تصل إلى 49 كم مربع، موزعة على 20 حيًا سكنيًا، كل حي ينقسم إلى 4 مجاورات، وتتميز بانخفاض كثافتها السكانية حيث يبلغ عدد السكان نحو 150 ألف نسمة. ما يميز المدينة بشكل خاص هو المساحات الخضراء الواسعة التي تشغل حوالي 40% من إجمالي مساحتها.

لا تقلق من اختيار مدينة جديدة للسكن فبعد مشروعات تطوير الطرق ومشروعات المونوريل والقطار الكهربائي سيكون أمامك مواصلات مباشرة أما لو كنت تنتقل بسيارتك الخاصة فلا تقلق من ناحية المحاور والطرق الرئيسية، تعتبر محور روض الفرج، طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وصلة دهشور، وطريق الواحات من أهم الطرق القريبة التي تربط الشيخ زايد بالقاهرة والمناطق الأخرى.

تضم المدينة أحياء متنوعة بين مناطق راقية وأخرى متوسطة. الأحياء من الأول إلى السادس تُعد أحياء متوسطة، بينما تتميز المناطق الراقية مثل الثورة الخضراء، زايد الجديدة (نيو زايد)، الحي السادس، السابع، والتاسع بجودة الحياة العالية والمرافق الفاخرة.

منزلك في زايد الهادئة.. ستكون قريب من عملك وغير بعيد عن أسرتك!

السكن في شقق زايد يضمن لك القرب من القاهرة والمدن الهامة الأخرى وفرص العمل، حيث تتميز المدينة بموقعها القريب من مدينة السادس من أكتوبر التي تضم العديد من الشركات والمصانع، ومن القرية الذكية التي توفر آلاف فرص العمل في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات. تقع الشيخ زايد على مقربة من عدة مدن رئيسية مثل مدينة السادات، مدينة أكتوبر الجديدة، مدينة سفينكس الجديدة، دريم لاند، وحدائق أكتوبر.

يعتبر موقع مدينة الشيخ زايد مميزاً للغاية لقربها من القاهرة والجيزة، حيث تُعد امتدادًا عمرانيًا طبيعيًا غرب القاهرة، مما يجعلها قريبة من مناطق مثل الزمالك، الدقي، وجاردن سيتي. كما تتمتع المدينة بسهولة الوصول إلى الطرق والمحاور الرئيسية مثل طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، كوبري أكتوبر، ومحور 26 يوليو الجديد، وطريق الواحات، ما يسهل التنقل إلى مناطق الجيزة، غرب القاهرة، وسط البلد، وميدان التحرير في حوالي نصف ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر السكن في الشيخ زايد فرصة القرب من القرية الذكية، مما يعزز فرص العمل في الشركات الكبرى المتخصصة في التكنولوجيا والاتصالات.

مساحات الشقق والفيلات في الشيخ زايد

الشقق والفيلات في زايد متنوعة المساحات والأسعار في زايد تتنوع ونجد أنها في الشقق تبدأ من 40 مترا مربعا للشقق الاستوديو والتي تكون في الكمبوندات وهذه الاستوديوهات تكون عبارة عن بيت صغير من غرفة وصالة وحمام والمطبخ ملحق بالصالة على غرار مطبخ أمريكي.

تصل مساحة الشقق حتى 700 متر مربع للشقق الدوبلكس من دورين وتناسب هذه الأسر الكبيرة أو مقرات لشركات أو عيادات خاصة.

أما الفيلات فالمساحات في زايد مختلفة تبدأ من 250 مترا مربعا ما بين فيلات مستقلة وتاون هاوس وتوين هاوس وتصل إلى أكثر من 1000 متر مربع للقصور والتي يكون ملحق بها غرفة خارجية للسائق يكون بالقصر حديقة وحمام سباحة في بعض الأحيان.

أسعار الشقق والفيلات في مدينة زايد

الأسعار في زايد مثل أي مدينة أخرى متنوعة ومتباينة بل أنها تشهد خلال الشهر نفسه ارتفاعا كان آخرها بسبب الطلب الكبير الذي أثر به زوار وضيوف مصر من عدة دول مثل السودان وسوريا واليمن، شهدت أسعار المعروض من شقق للبيع في الشيخ زايد وكذلك الإيجار تغيرات في 2024 وهو الأمر الذي يجعل الاستثمار في المدينة فرصة مميزة.

تبدأ أسعار الشقق التمليك في زايد من 900 ألف جنيه للشقق الصغيرة وتتدرج حتى تتجاوز عدة ملايين من الجنيهات وبالطبع الأسعار في مشروع إسكان حكومي غير السعر في كمبوند خاص.

كذلك الأمر إذا كنت تبحث عن فيلا للبيع في الشيخ زايد وايضاً القصور ويمكن الاطلاع على دليل أسعار الشقق والفيلات في زايد من خلال دليل أسعار عقار ماب والذي نعمل على تحديثه دوريا.

خدمات الشيخ زايد.. بشهادة أهل المنطقة

الانتقال لمدينة جديد والسكن فيها يتطلب أن تكون قريبة من الخدمات والمؤسسات التعليمية والصحية ومناطق التسوق والأسواق وهو ما يجعل شراء شقق زايد أو فيلات استثمارا جيدا سواء لك بغرض السكن أو للاستثمار والتأجير.

تتنوع خدمات زايد ويمكن ذكر بعضها في:

مستشفيات ومراكز طبية في زايد

تتميز مدينة الشيخ زايد بتوافر رعاية صحية متكاملة ومتنوعة، مما يجعلها خيارًا مريحًا للعائلات وخاصة من لديهم أطفال صغار أو يتوقعون مولودًا جديدًا. خلال السنوات الأخيرة، شهدت المدينة توسعًا كبيرًا في البنية التحتية الصحية، حيث قامت الحكومة بإنشاء عدة مستشفيات عامة، إلى جانب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص الذي أنشأ مستشفيات متطورة.

من أبرز المستشفيات في المدينة:

● مستشفى الشيخ زايد التخصصية على المحور المركزي

● مستشفى زايد العام في الحي الأول

● عيادات الصفا في أمريكان بلازا.

● مستشفى دار العيون

● عيادات تبارك للاطفال فرع الشيخ زايد

● مستشفى السادس من أكتوبر الجامعي وهي على بُعد دقائق قليلة من زايد.

المدارس والجامعات والأكاديميات في زايد وبالقرب منها

مدينة زايد ومدينة أكتوبر الملاصقة بها هي مدن تعرف بوجود الأكاديميات الخاصة والجامعات الأهلية والمدارس بأنواعها الدولية والخاصة والحكومية، السكن في شقق زايد يضمن لك وصول أولادك خلال أقل من نصف ساعة ربما سيرا على الأقدام لمدرستهم من أبرز المدارس والجامعات في زايد وقريبا منها:

● مدرسة الشيخ زايد الثانوية للبنين (الحي الأول)

● مدرسة الشيخ زايد التجريبية الجديدة (الحي الحادي عشر)

● مدرسة الرؤية الدولية (بيفرلي هيلز)

● مدرسة بيفرلي هيلز

● المدرسة الأمريكية الدولية (مدخل زايد)

● الكلية الكندية الدولية CIC

● جامعة 6 أكتوبر (مدينة السادس من أكتوبر)

● جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (مدينة السادس من أكتوبر)

السوبر ماركت والهايبر في الشيخ زايد

لن نبالغ إن قلنا أن السكن في بيت سواء شقة أو فيلا في زايد لن يكون أمرا جيدا ما لم تكن قريبا من الخدمات والأسواق التجارية وأماكن شراء الاحتياجات اليومية، كل هذا متوفر في أسواق وهايبرات زايد حيث تجد:

هايبر وان

من أشهر المحلات والسوبر ماركت والتي حتى يقصدها أهالي باقي القاهرة ولأنها تقدم خصومات حصرية وكبيرة وحقيقية هو هايبر وان لصاحبه رجل الأعمال الشهير محمد الهواري. يقع الفرع الرئيسي لهايبر وان في الشيخ زايد، عند امتداد محور 26 يوليو، مدخل 1 لمدينة الشيخ زايد. مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك المواد الغذائية، الأدوات المنزلية، الإلكترونيات، والمزيد. يشتهر هايبر وان بجودة منتجاته وتنوعها، بالإضافة إلى مساحته الكبيرة التي تتيح تجربة تسوق متكاملة.

كارفور زايد

يقع فرع كارفور في الشيخ زايد داخل الجزيرة بلازا مول بجوار أركان مول، في المجاورة السادسة من الحي الرابع، ويوفر تشكيلة كبيرة من المنتجات من الأغذية إلى الأدوات المنزلية والإلكترونيات.

سبينيس

سلسلة سبينيس ماركت تتواجد في مزار مول بالشيخ زايد، بالحى الـ16 بجوار كمبوند الكرمة ريزيدنس. يعمل المتجر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، ويقدم منتجات متنوعة تلبي احتياجات العملاء اليومية.

سعودي ماركت

يقع سعودي ماركت في المحور المركزي بمنطقة زايد 2000، أمام كمبوند حدائق المهندسين وبوابة 9 لمدينة الشيخ زايد. يُعد فرع سعودى ماركت من السوبر ماركت المعروفة التي تقدم تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية والمنتجات الأخرى.

كازيون

فرع كازيون في الشيخ زايد يقع في عمارة رقم 12 بالمجاورة الثانية من الحي الحادي عشر، في عمارات التعاونيات. كازيون معروف بأسعاره الاقتصادية وتقديم السلع بأسعار أقل من السوق طوال العام.