حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد معروف:

شهدت مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، زحاما شديدا من قبل المواطنين في اليوم الأول لطرح شقق سكن لكل المصريين 5.

وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم بيع 15 ألف كراسة في أول نصف ساعة من الطرح.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، وذلك لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إعلان "سكن لكل المصريين5"، وخلال الأسبوع المخصص للمواطنين ذوي الهمم، شهد بيع 43906 كراسات شروط وقيام 8307 عملاء بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يوضح الإقبال الكبير منهم على تملك وحدة سكنية والاستفادة من تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لهم.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول لشراء كراسة الشروط، حيث لا توجد أفضلية لأسبقية شراء كراسة الشروط على الإطلاق.

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