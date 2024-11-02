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أسعار تصل لـ 2.5 مليون جنيه.. طرح شقق جديدة لمشروع داره في 7 محافظات

01:30 م السبت 02 نوفمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق التنمية الحضرية، عن طرح مرحلة جديدة من شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "مشروع داره" في 7 محافظات.

وأكد الصندوق، أن الحجز يبدأ من اليوم السبت، في المرحلة الاستثنائية بمحافظات القاهرة بمنطقة المعصرة، ومحافظة كفر الشيخ والشرقية والمنوفية والفيوم وقنا والمنيا.

ويتم طرح الشقق بالتقسيط، لمدة 5 سنوات على أن يكون المقدم 15% من قيمة الوحدة، كما يتم توفير تمويل للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة من 3-8% وفقًا لشروط وضوابط التمويل العقاري.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، وصل سعر الشقة إلى مليون و325 ألف جنيه، ويتم التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد، ويكون مقدم الحجز 200 ألف جنيه وهو ما يمثل 15% من ثمن الوحدة.

- في محافظة الفيوم سجلت الشقة مليون و250 ألف جنيه ووصل مقدم الحجز لـ 190 ألف جنيه ويتم التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد.

- في محافظة قنا سجلت الشقة مليون و440 ألف جنيه ويكون المقدم 216 ألف جنيه ويتم التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد.

- في محافظة كفر الشيخ وصل سعر الشقة إلى مليون و670 ألف جنيه، ومقدم الحجز 150 ألف جنيه ويتم التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد.

- في محافظة المنيا سجلت الشقة 2 مليون و450 ألف جنيه فيما وصل مقدم الحجز 370 ألف جنيه، ويتم التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد.

صندوق التنمية الحضرية مشروع داره محافظة كفر الشيخ الشرقية المنوفية الفيوم المنيا قنا طرح شقق جديدة
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