ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز تحقق مبيعات لصالح الغير بـ 30 مليار جنيه في 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

حققت شركة ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز، مبيعات عقارية خلال 2024 لصالح الغير بقيمة تتجاوز اﻟـ 30 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.

وقال محمد حماد المدير العام لناوي بارتنرز، إن ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺗﺠﺎوز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1700 ﺷﺮﻳﻚ، وﺣﻘﻘﺖ أرﻗﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، وﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف.

وتقدم "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز" عدة مزايا بداية من الدعم التقني المتطور وذلك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ أﺣﺪث اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﻢ، إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة، ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، مما يسهم في إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻷﻛﺒﺮ ﻣﻄﻮري اﻟﻌﻘﺎرات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ.

وتساهم “ناوي بارتنرز” في اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة، ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ، بالإضافة إلى توفير ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻻت ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ بنسبة ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ، كما يتم ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ دون ﻣﺘﺄﺧﺮات، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻟﻌﻤﻮﻟﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻬﻢ.

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