إعلان

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة

06:51 م الأحد 10 نوفمبر 2024

المهندس شريف الشربيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة.

وشملت القرارات تكليف المهندس أشرف فتحى محمود عبد الرازق، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندسة منى عبد السلام إبراهيم، بالعمل رئيساً لجهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردى وعين الصيرة.

وتم تكليف المهندس محمد عادل المرسى الشربيني، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بالعمل مشرفاً عاما على أجهزة مدن (رشيد وغرب كارفور - برج العرب الجديدة - القرى السياحية - القطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي - رأس الحكمة الجديدة) بالإضافة إلى عمله، والمهندس محمد خلف الله عبد الماجد، بالعمل رئيساً لجهاز القرى السياحية.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المدن الجديدة ممشى أهل مصر منطقة ماسبيرو العلمين الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة القرى السياحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مطور عقاري يوضح تأثير ارتفاع الدولار على أسعار العقارات

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"