ننشر كراسة شروط سكن مصر.. وجدية الحجز 100 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان إتاحة حجز شقق سكن مصر في عدد كبير ممن المدن، اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر ويستمر الحجز حتى يوم الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، ويأتي هذا الطرح ضمن أضخم طرح والذي يتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة.

وجاءت مدن الطرح على النحو التالي:

-700 وحدة “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة.

– 435 وحدة “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر.

– 300 وحدة “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

– 35 وحدة “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق.

– 34 وحدة “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة.

– 246 وحدة “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا.

– 310 وحدات “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر “غرب أسيوط”.

– 160 وحدة “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) في دمياط الجديدة.

– 600 وحدة “سكن مصر” بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.

مقدم الحجز وصل لـ 100 ألف جنيه.

طريق السداد:

يتم توجيه المتقدم الى بوابة السداد الإلكتروني بإحدى الطرق التالية :

ـ السداد بواسطة فوري

ـ السداد بواسطة البطاقة البنكي

ـ السداد عن طريق التحويل البنكي