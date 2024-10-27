ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز في 3 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان بدء حجز وحدات الإسكان المتميز اعتبارًا من اليوم، الأحد 27 أكتوبر، ويستمر حتى الخميس 26 ديسمبر 2024.

ويشمل هذا الطرح الأكبر من نوعه 6575 وحدة سكنية موزعة على 15 مدينة جديدة.

تفاصيل الوحدات المتاحة:

– طرح 1500 وحدة سكنية ضمن "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر، بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة.

– طرح 83 وحدة سكنية متميزة بمساحات تتراوح بين 104 و108 مترًا مربعًا في مدينة دمياط الجديدة.

– طرح 890 وحدة سكنية متميزة بمساحات تتراوح بين 95 و99 مترًا مربعًا في مدينة المنصورة الجديدة.

وأشارت وزارة الإسكان، إلى أن مقدم الحجز لوحدات مشروع "جنة" يبلغ 100 ألف جنيه.

خطوات التقديم:

يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والتقديم عبر الخطوات التالية:

1. التسجيل على الموقع من خلال الضغط على "دخول مستخدم جديد" ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإنشاء حساب. رابط الموقع: reserve.newcities.gov.eg

2. بعد التسجيل، يتم تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني والمتابعة لاستكمال الحجز.

3. اختيار الطابق المطلوب من الجدول، ثم الضغط على "طلب الحجز" وتعبئة بيانات الطلب، بما في ذلك طريقة السداد حسب كراسة الشروط.

4. رفع المستندات المطلوبة وتقديم طلب الحجز.

5. تنزيل استمارة الحجز من خانة "إجراءات"، توقيعها من العميل، ثم رفعها مع إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة، ثم الضغط على "حفظ".