منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟

-مارينا ميلاد:

مع مرور شهر على استئناف عملياتها العسكرية بغزة، أعلنت إسرائيل سيطرتها على نحو 30% من مساحة غزة "كطوق أمني دفاعي"، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان العيش فيها.

وخلال ذلك، نزح نحو 500 ألف فلسطيني داخل القطاع الصغير منذ انتهاء وقف إطلاق النار، وفق المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

بالتزامن، تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما جعل الوضع "هو الأسوأ على الأرجح" منذ اندلاع الحرب، بحسب وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتيرة القتل

في وقت مبكر من صباح الخميس (17 إبريل)، سقطت القذائف على الخيم الضعيفة المهترئة بجنوب وشمال القطاع لتبتلعها تمامًا، ثم يخرج منها أشخاص تباعًا وهم "جثث متفحمة"، بحسب الدفاع المدني بغزة، الذي ذكر أن "فرق الطوارئ انتشلت 15 جثة على الأقل، معظمها لنساء وأطفال، بعد أن تسببت الحرائق الناجمة عن القصف الإسرائيلي في حرق أشخاص كانوا يحتمون في خيم في منطقة المواصي الساحلية الجنوبية"، وهي منطقة كان من المفترض أنها "آمنة".

ينضم هؤلاء إلى نحو 1600 شخص قتلوا بعد عودة الحرب في 18 مارس الماضي، غير المصابين المتجاوز عددهم الـ4 آلاف شخص، بحسب وزارة الصحة بغزة. تلك العودة التي نفذت خلالها القوات الإسرائيلية أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة"، وهاجمت نحو 1200 هدف جوًا، وصفته في بيانها، بـ"الإرهابي" .

وقال أحد الناجين بالمنطقة، وهو يركض وخلفه ألسنة النيران تتصاعد، "رأينا أشخاصاً يحترقون أمام أعيننا، لا أحد يتخيل بشاعة ما يحدث لنا كل يوم!".

المنطقة العازلة

وتقترب منطقة المواصي من الطريق الجديد الذي شقته إسرائيل هذا الشهر لفصل مدينتي خان يونس ورفح وأطلقت عليه اسم محور "موراغ" أو "موراج"، وهو على اسم مستوطنة إسرائيلية سابقة تم تفكيكها في عام 2005 مع انسحاب إسرائيل من غزة، كما هو الحال مع محور نتساريم.

فقبل "موراج"، فصلت إسرائيل محافظات قطاع غزة الخمسة عن بعض بعدة محاور، كمحور نتساريم الذي يفصل وسط وجنوب القطاع عن شماله، وأيضاً محور مفلاسيم الذي يفصل محافظة الشمال عن مدينة غزة.

وتلك المنطقة الممتدة بين محور فيلادلفيا ومحور موراج صارت جزءًا من المنطقة العازلة المحددة بعد تجدد الحرب، بحسب يسرائيل كاتس (وزير الدفاع الإسرائيلي). وذلك بعد تدمير أغلب المناطق والبنية التحتية لمدينة رفح، وإخلاء السكان من أماكنهم مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار ما وصفه مسؤولون إسرائيليون "بأنه جزء من توسيع المناطق الأمنية" داخل القطاع، بهدف زيادة الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

فبات ما يقرب من 70% من قطاع غزة يخضع الآن لأوامر الطرد الإسرائيلية أو يُصنف كمناطق محظورة، بحسب أنطونيو غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) على موقع إكس، وهو أكثر من ضعف المساحة المُعلن أنها "عازلة".

حصار المساعدات

كما عبر "غوتيريش" عن قلقه إزاء استمرار منع وصول المساعدات، مما قد يؤدي -في رأيه- "إلى عواقب وخيمة".

ولهذا السبب، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من مواجهة القطاع لـ "أشد أزمة إنسانية " منذ اندلاع الحرب. فآخر مرة سمحت فيها إسرائيل بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة كانت بتاريخ 2 مارس، مما يعد أطول فترة توقف للإمدادات حتى الآن.





ويبدو أن الخيام حتى لم تعد متوفرة للتوزيع بأنحاء القطاع، ففي بلدة بني سهيلا في خان يونس - جنوب القطاع - على سبيل المثال لم تتلق الأسر التي نزحت مؤخرا سوى عدد قليل من البطانيات والقماش المشمع، كما ذكر العاملون في مجال الإغاثة.

وبالنسبة لغالبية ساكني مواقع نزوح خان يونس، "فيعيشون في أماكن إيواء مكتظة في ظل شح المأوى والغذاء والماء والدواء"، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلال زيارته الأسبوع الماضي.

لكن سوء التغذية الحاد هو السمة المميزة لكل أنحاء القطاع، ومعه، انخفاض عدد الأطفال الذين يتلقون التغذية التكميلية في شهر مارس، بنسبة تزيد عن الثلثين- بحسب الأمم المتحدة.

الجانب الآخر للمعاناة، كان بالمستشفيات، حيث أعاقت القيود المفروضة على المساعدات إمدادها بالمواد الطبية.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض الموافقة على البعثات المنسقة. ولم تقم أمس سوى بتيسير اثنتين فقط من 6 تحركات إنسانية كان مخططا لها وتم التنسيق بشأنها مع السلطات الإسرائيلية. وقد رُفضت البعثات الأربع الأخرى، ومن بينها واحدة لجلب الوقود - الذي تشتد الحاجة إليه - من رفح.

وتعتبر إسرائيل أن ما تفعله من منع المساعدات، " أحد أدوات الضغط الرئيسية على حماس".

ولاتزال المشاورات دائرة حول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار برعاية الوسطاء، وعلى رأسهم مصر، مع ذلك، رفضت حركة حماس، أمس الخميس، اقتراحاً إسرائيلياً يقضي بوقف إطلاق النار مؤقتاً والإفراج عن 1220 سجينا فلسطينيا في مقابل إطلاق سراح الرهائن الـ59 المتبقين على مراحل، داعية إلى "اتفاق شامل لإنهاء الحرب". ولخص موقفهم خليل الحية (رئيس وفد حماس لمفاوضات الهدنة ورئيس الحركة في غزة)، "نرفض الصفقات الجزئية وتسليم سلاح الحركة المرتبط وجوده بوجود الاحتلال الإسرائيلي.. نريد وقف الحرب وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار".

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