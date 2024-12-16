داخل المتحف المصري الكبير.. شاهد حكاية 7 آلاف سنة
11:24 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
قصة - تصوير: مارينا ميلاد
في شهر أكتوبر الماضي، فتح المتحف المصري الكبير أبوابه بعد انتظار سنوات طويلة ضمن عملية التشغيل التجريبي. في هذه القصة نوثق حكاية هذا المتحف الذي استغرق أكثر من عشرين عامًا لبناءه، وما يحمله من حكاية أكبر لـ7 آلاف سنة من تاريخ مصر. يمكنك خلال القصة أن تتجول داخله بتقنية 360 درجة، وأن ترى التماثيل والقطع الآثرية أمامك مباشرة في أي مكان من خلال تقنية الواقع المعزز.. اضغط هنا وابدأ الرحلة داخل المتحف المصري الكبير.
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