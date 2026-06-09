قرر الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إحالة عدد من المخالفات التي تم رصدها بإدارة أوقاف الواسطى إلى الشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تفاصيل جولات مديرية أوقاف بني سويف لمتابعة سير العمل

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها وكيل الوزارة بإدارة أوقاف الواسطى، يرافقه الشيخ رجب حسين عبد اللطيف، مدير شؤون الإدارات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على تحقيق الانضباط الإداري وحسن سير العمل بمختلف الإدارات الفرعية التابعة للمديرية في المحافظة.

قرارات وكيل وزارة الأوقاف بشأن فحص السجلات ورصد المخالفات

وتضمنت الجولة فحص ومراجعة عدد من الملفات الإدارية، والتنظيمية، والدعوية، بالإضافة إلى فحص سجلات الحضور والانصراف، حيث تم الوقوف على مستوى الأداء الفعلي، ورصد بعض المخالفات الإدارية التي استدعت التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وإحالتها للتحقيق.

إجراءات وزارة الأوقاف لتحقيق الانضباط الوظيفي ومنع التقصير

وأكد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف أن المديرية لا تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على انضباط منظومة العمل، مشدداً على أن الالتزام الوظيفي يمثل أساساً مهماً للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والإداري داخل المساجد والإدارات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

خطة وزارة الأوقاف للمرور المفاجئ على الإدارات والمساجد

وأشار إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، والعمل على رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام داخل مواقع العمل المختلفة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.