شهدت لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات أولاد صقر بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة طارئة بعدما تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري لآلام ولادة مبكرة أثناء تواجدها داخل اللجنة لأداء الامتحان.

ولادة مفاجئة داخل لجنة الامتحان

وتبين أن الطالبة "آية ع. ال" أدت الامتحان بصورة طبيعية دون أي مشكلات، قبل أن تفاجأ بآلام الولادة عقب الانتهاء من الإجابة وأثناء تسليم ورقة الامتحان، ما استدعى التدخل السريع من المشرفين والقائمين على اللجنة.

إسعافات أولية لطالبة فاجأتها بآلام الولادة

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطالبة داخل اللجنة، مع التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لنقلها إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة حالتها الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت جهات معنية أن الواقعة جرى التعامل معها بشكل سريع ومنظم، فيما تواصل الفرق الطبية بالمستشفى متابعة الحالة الصحية للطالبة والاطمئنان عليها، بعد تعرضها لآلام ولادة مبكرة تزامنت مع أدائها امتحانات الثانوية الأزهرية.

استعدادات للتعامل مع الحالات الطارئة

وتأتي الواقعة في إطار الاستعدادات التي تشهدها لجان الامتحانات للتعامل مع أي ظروف صحية طارئة قد يتعرض لها الطلاب، بما يضمن سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات.