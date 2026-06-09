عاشت محافظة بورسعيد ليلة استثنائية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما خرجت آلاف الجماهير إلى الشوارع احتفالًا بتتويج النادي المصري بلقب كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر"، في مشهد جسد حجم الفرحة التي انتظرتها الجماهير الخضراء طويلًا.

فرحة غامرة

وامتلأت شوارع وميادين بورسعيد بالجماهير التي حرصت على الاحتفال بالإنجاز الكبير، إذ ارتدى المشجعون القمصان الخضراء ورفعوا أعلام النادي المصري، وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة عمت مختلف أنحاء المحافظة.

هتافات حماسية

ورددت الجماهير هتافات حماسية احتفاءً بالتتويج، كان أبرزها: "بورسعيد في عيد.. الكأس في بورسعيد"، و"أووه مصراوي"، و"السوبر يا مصري"، في مشهد عكس حجم السعادة والفخر بما حققه الفريق.

ألعاب نارية

وأشعل المشجعون الألعاب النارية في عدد من الشوارع والميادين، بينما تحولت المدينة إلى لوحة من الألوان والبهجة، مع تواصل الاحتفالات لساعات متأخرة من الليل.

زفة تاريخية

حرصت الجماهير على مرافقة أتوبيس الفريق في زفة حاشدة جابت شوارع بورسعيد، احتفالًا باللاعبين والجهاز الفني بعد نجاحهم في التتويج باللقب وإهدائه إلى جماهير النادي الوفية.