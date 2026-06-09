في ضربة موجعة لعصابات تهريب الآثار، تمكنت الإدارة العامة لجمارك نويبع خلال أغسطس 2025 من إحباط محاولة تهريب 2189 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام، كانت مخبأة داخل شاحنة محملة بـ"فول مجروش"، يقودها سائق أردني الجنسية، وبمشاركة تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص.

محاولة تهريب قطع أثرية

كشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا على إخفاء الآثار داخل مخازن سرية تم إعدادها أسفل سرير كابينة السائق، بهدف تمريرها خارج البلاد دون كشفها، في محاولة تهريب منظمة.

مقتنيات أثرية نادرة

شملت المضبوطات تماثيل وتمائم تمثل الآلهة المصرية القديمة مثل حتحور وحورس، بالإضافة إلى "مفتاح الحياة" (عنخ)، إلى جانب مجوهرات متنوعة من خواتم وأقراط وبروشات، وعدد من العملات المعدنية، وأدوات أثرية مثل مطاحن الكحل والمكاحل، وقطع من الألباستر والفخار والبرونز.

لجنة أثرية تكشف القيمة التاريخية

وبعرض المضبوطات على لجنة أثرية مختصة، تبين أنها تعود إلى عصور تاريخية مختلفة تشمل العصر المصري القديم واليوناني والروماني والدولة الوسطى والدولة المتأخرة وحتى العصر الإسلامي الحديث.

وقدرت اللجنة القيمة الأثرية للمضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التعويضات الجمركية نحو 7.157 مليار جنيه.

اعترافات المتهمين وكشف الشبكة

بمواجهة السائق، أقر بحيازته للمضبوطات، موضحًا أنها تخص شخصًا أردنيًا، وأنه تسلمها مقابل 5 آلاف دولار لنقلها خارج البلاد، فيما كشفت التحريات تورط 10 متهمين، تم ضبط 6 منهم بينما لا يزال 4 هاربين.

الحكم على المتهمين ومصادرة المضبوطات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه على جميع أفراد التشكيل العصابي، مع مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار وإيداعها بأحد المتاحف.