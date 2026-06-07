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تحمل 1246 راكبًا.. "البحار السبعة العظيمة" تصل ميناء الإسكندرية تعود.. - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:38 م 07/06/2026
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    وصول سفينة سياحية ميناء الإسكندرية (1)
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    وصول سفينة سياحية ميناء الإسكندرية (5)

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استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينة السياحية Seven Seas Navigator قادمة من ميناء كوسداسي التركي وعلى متنها 1246 راكبًا بينهم 701 سائح من مختلف الجنسيات، فضلًا عن 545 من أفراد الطاقم.

كان في استقبال السفينة عدد من قيادات ميناء الإسكندرية والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

زيارة المعالم السياحية بالإسكندرية

وأشار اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بالإسكندرية، في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

وصول سفينة سياحية

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه جرى مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها، فضلًا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

أرصفة محطة الركاب البحرية

ومن جانبه، أوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن السفينة السياحية التي رست على أرصفة محطة الركاب البحرية من المقرر مغادرتها إلى ميناء ليماسول القبرصي مساء غد.

حركة السياحة البحرية والتجارة الدولية

وأكد على استمرار دعم ميناء الإسكندرية لحركة السياحة البحرية والتجارة الدولية، من خلال توفير أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يعزز مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط ويسهم في دعم الاقتصاد القومي.

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الإسكندرية السياحة البحر المتوسط

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