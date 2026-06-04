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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المتكاملة «فخر 1» التابعة لشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة للهيئة، وذلك بعد عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين، تمهيدًا لانضمامها إلى أسطول الوحدات البحرية بالهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن رحلة سفينة الخدمات البترولية استغرقت 33 يومًا دون توقف منذ انطلاقها من الصين عقب الانتهاء من بنائها بترسانة Ningde Tai Jinzhou Yuajin، لتصل إلى وجهتها النهائية بشركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية.

مواصفات سفينة الخدمات البترولية "فخر 1"

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن سفينة الخدمات البترولية «فخر 1» يبلغ طولها 64.8 مترًا، وعرضها 16 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 5 أمتار، كما تم تجهيزها لاستيعاب طاقم مكون من 60 فردًا.

وأضاف أن السفينة صُممت وفق أحدث التقنيات العالمية في تشغيل الوحدات البحرية الموفرة لاستهلاك الوقود، كما جُهزت لتنفيذ أعمال الغطس، وتعمل بنظام التموضع الديناميكي DP2 الذي يسمح لها بالثبات في موقع العمل دون الحاجة إلى إلقاء المراسي.

وشهد مراسم استقبال السفينة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، إلى جانب المهندس عبد الحكيم زكريا مدير إدارة الشركات، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، والمهندس طارق مخاريطة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والمهندس أحمد جلال رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال.

سفينة الخدمات البترولية الأولى من نوعها في مصر

وأكد رئيس الهيئة، خلال مراسم الاستقبال، أن «فخر 1» تعد الأولى من نوعها في مصر المجهزة للعمل كسفينة استكشاف جغرافي «Geo Survey»، حيث ستستخدم في تنفيذ الجسات البحرية وأعمال الاستكشافات البترولية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في التوسع بمجال اكتشافات الغاز والبترول.

وأوضح أن انضمام السفينة إلى الأسطول البحري المصري يمثل إضافة نوعية مهمة، إذ يساهم في تعزيز القدرات الوطنية بوحدات بحرية تواكب أحدث التكنولوجيا العالمية، كما يحقق وفرًا اقتصاديًا من خلال تقليل الاعتماد على الوحدات المملوكة للشركات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أنه من المقرر البدء في إجراءات استلام السفينة تحت إشراف هيئة الاستشارات الإنجليزية ABL، وذلك عقب استكمال تجهيزها بمعدات الغطس، تمهيدًا لرفع العلم عليها خلال الفترة المقبلة.

بدء تشغيل سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" يوليو المقبل

وأوضح رئيس الهيئة أن السفينة ستبدأ عملها في منطقة أبو رديس بالبحر الأحمر ضمن بنود التعاقد مع شركة بتروبيل التابعة للهيئة العامة للبترول، على أن تبدأ التشغيل الفعلي خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد حرص الهيئة على دعم وتطوير أسطولها البحري بمختلف الوحدات المتخصصة، كاشفًا عن استمرار المباحثات حاليًا لبناء سفينة خدمات بترولية جديدة مماثلة لـ«فخر 1» للعمل في مجال الاستكشافات البترولية.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد الفريق أسامة ربيع السفينة من الداخل، واطلع على تجهيزاتها المختلفة، كما التقط صورًا تذكارية مع طاقم السفينة والعاملين بشركة التمساح لبناء السفن.

إشادة بجهود العاملين في مشروع كوبري النصر العائم 2

وفي سياق متصل، وبالنظر إلى مشاركة شركة التمساح لبناء السفن في تنفيذ مشروع كوبري النصر العائم 2، أعرب رئيس الهيئة عن تقديره وامتنانه لجميع العاملين المشاركين في المشروع، مشيدًا بجهودهم المخلصة التي ساهمت في إنجاز الأعمال بكفاءة عالية وخلال فترة زمنية قياسية.

استراتيجية تنويع مصادر الدخل

وأكد الفريق أسامة ربيع أن المرحلة الراهنة تمثل مرحلة جني ثمار العمل الجاد الذي بذلته الهيئة خلال السنوات الماضية لتحقيق أهداف استراتيجيتها الطموحة، والتي استهدفت تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية جديدة وتعظيم العوائد الاقتصادية للشركات التابعة.

وأشار إلى أن النجاحات التي تحققها الهيئة وشركاتها تأتي نتيجة خطط تطوير مدروسة تهدف إلى تعزيز تنافسية الخدمات البحرية المصرية وفتح مجالات عمل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

السفينة الرابعة ضمن أسطول الخدمات البترولية

يُذكر أن سفينة الخدمات البترولية «فخر 1» مملوكة لتحالف يضم شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن وشركة القناة للحبال، وتعد السفينة الرابعة ضمن أسطول سفن الخدمات البترولية الذي تشغله شركة التمساح لبناء السفن، والذي يضم أيضًا السفن «أمان» وأحمد فاضل وبدر.