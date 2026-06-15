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دفنها في الصالة للاستيلاء على معاشها.. قرار من النيابة بشأن المتهم بإخفاء جثة والدته بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:56 ص 15/06/2026

سجن- أرشيفية

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قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس المتهم بإخفاء جثمان والدته ودفنه داخل صالة الشقة والاستيلاء على معاشها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اعترف المتهم بإخفاء خبر الوفاة منذ ما قبل شهر رمضان الماضي، بهدف الاستمرار في صرف المعاش الشهري للأم ولزوجها المتوفى.

كشفت الأجهزة الأمنية بالاسكندرية بقسم شرطة المنتزه أول، ملابسات الواقعة عقب بلاغ تقدم به شقيق المتهم وشقيقته.

وأفاد المبلغان بشكهما في أسباب اختفاء والدتهما المسنة منذ عدة أشهر، ورفض شقيقهما الإفصاح عن مكان وجودها أو السماح لهما برؤيتها، مما دفع الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات والفحص الميداني للشقة.

أظهرت التحريات أن المتهم (صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات) أقدم على وضع جثمان والدته عقب وفاتها منذ 4 أشهر داخل صندوق خشبي في صالة الشقة، ثم سكب عليه كميات من الأسمنت والخرسانة لإخفاء معالمها.

واعترف المتهم في محضر الشرطة أن رغبته في الاستيلاء على المعاش الشهري الذي يبلغ إجماليًا نحو 22 ألف جنيه كانت المحرك لعدم الإبلاغ عن الوفاة.

أمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرتها وإنهاء الفحص الطبي اللازم، وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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الإسكندرية النيابة العامة جثة

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