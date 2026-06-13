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أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير طريق الحرية "شارع أبو قير"، أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالقطاع الممتد من منطقة الإبراهيمية وحتى منطقة الوزارة بطول يقارب 3.7 كيلو متر.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، شملت أعمال التوسعة إعادة تنظيم الحركة المرورية ببعض التقاطعات وتنفيذ توسعات هندسية متكاملة أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق ليصبح 4 حارات مرورية في كل اتجاه.

وتواكب أعمال التطوير النمو المتزايد في حجم الحركة المرورية وتحقق انسيابية أكبر للمركبات وتسهم في تقليل زمن الرحلات اليومية والحد من الاختناقات المرورية وتحسين مستوى الخدمة على طول المحور.

رفع معدلات الأمان والسلامة بطريق الحرية

وانعكست أعمال التطوير بصورة مباشرة على رفع معدلات الأمان والسلامة المرورية، وخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات البيئية، بما يدعم توجهات الدولة نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة.

تخطيط أرضي لشارع أبو قير

وأشار البيان إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال التخطيط الأرضي تحت اشراف قسم التخطيط والبحوث الفنية بادارة مرور الإسكندرية وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق بما يحقق وضوحاً أكبر للحركة المرورية ويعزز من كفاءة استخدام الطريق والحد من الحوادث.

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه بتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمشروعات التي تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.