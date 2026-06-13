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نجحت الرحالة المصرية نجوى إبراهيم حسين في قطع مسافة 564 كيلومترًا بالدراجة الهوائية من القاهرة إلى مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في رحلة جديدة أضافتها إلى سجلها الحافل بالمغامرات الطويلة، التي تمارسها كهواية منذ ست سنوات.

رحلة شاقة وسط الصحراء

واجهت نجوى خلال رحلتها تحديات عديدة، تمثلت في الطرق الصحراوية الطويلة، ومحدودية الخدمات على امتداد الطريق، إلى جانب الرياح القوية التي صاحبتها في معظم مراحل الرحلة، سواء كانت مباشرة أو جانبية.

كما تضمنت الرحلة مرتفعات بإجمالي صعود بلغ 1665 مترًا فوق سطح البحر، ما جعلها واحدة من الرحلات التي تطلبت جهدًا بدنيًا ونفسيًا كبيرًا.

وأكدت نجوى أن الرحلة لم تكن مجرد أرقام أو مسافات تُقطع، بل كانت اختبارًا حقيقيًا للتحمل والصبر، في مواجهة الإرهاق والعطش ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية، فضلًا عن التحديات التي يفرضها الطريق الصحراوي من قرارات سريعة وثبات نفسي.

سجل حافل برحلات الدراجات الطويلة

وتُعد نجوى إبراهيم، ابنة محافظة الشرقية، من أبرز الرحالات بالدراجة الهوائية في مصر، بعدما نجحت في تنفيذ عدد من الرحلات الطويلة التي وثقتها عبر تطبيق "Strava".

ومن أبرز رحلاتها السابقة، رحلة من القاهرة إلى أسوان لمسافة 925 كيلومترًا، وأخرى من السويس إلى شلاتين لمسافة 970 كيلومترًا، بالإضافة إلى رحلة من بورسعيد إلى السلوم لمسافة 792 كيلومترًا.

نموذج ملهم للفتاة المصرية

وتعكس إنجازات نجوى نموذجًا مختلفًا للفتاة المصرية القادرة على خوض المغامرات والتحديات الرياضية الشاقة، وإثبات قدرتها على اجتياز مسارات طويلة وصعبة، بعيدًا عن الصورة النمطية التي تحصر هذا النوع من المغامرات في الرجال فقط.

الفرافرة.. وجهة التحدي والمغامرة

وتقع مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتتميز بطبيعتها الصحراوية الفريدة، كما تضم عددًا من القرى والوحدات المحلية، وتجاورها محمية الصحراء البيضاء، التي تعد واحدة من أبرز المقاصد الطبيعية والسياحية في مصر.

ويُشكل الوصول إلى الفرافرة عبر الطرق الصحراوية تحديًا خاصًا لعشاق المغامرات ورحلات الدراجات الطويلة، لما تتطلبه الرحلة من استعداد بدني وقدرة على التحمل في بيئة صحراوية مفتوحة.