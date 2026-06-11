إعلان

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر -صور

كتب : أسامة علاء الدين

03:19 م 11/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سقوط ميكروباص وملاكي داخل ترعة بشبين القناطر (4)_4
  • عرض 4 صورة
    سقوط ميكروباص وملاكي داخل ترعة بشبين القناطر (3)_3
  • عرض 4 صورة
    سقوط ميكروباص وملاكي داخل ترعة بشبين القناطر (2)_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 12 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارتين، إحداهما ملاكى وأخرى ميكروباص، وسقوطهما داخل ترعة على طريق شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بفرق الإنقاذ لانتشال المصابين من داخل الترعة.
جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ناشد أهالي المنطقة، المسؤولين بسرعة التدخل لتنفيذ وسائل الأمان على الطريق، مؤكدين أن الحوادث تتكرر بشكل مستمر على هذا المحور الذي يطلق عليه الأهالي “طريق الموت”.
وطالب الأهالي بإنشاء سور حماية بطول الترعة الموازية للطريق، للحد من حوادث السقوط والانقلاب، والحفاظ على أرواح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية شبين القناطر حادث طريق الحماية المدنية الإسعاف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"صح بس هنكر" و"أنا الشعب".. أشهر إفيهات الفنان نجاح الموجي
زووم

"صح بس هنكر" و"أنا الشعب".. أشهر إفيهات الفنان نجاح الموجي
"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
حوادث وقضايا

"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
الأطباء: حزمة إجراءات لمواجهة انتحال صفة الطبيب والتضليل الطبي
أخبار مصر

الأطباء: حزمة إجراءات لمواجهة انتحال صفة الطبيب والتضليل الطبي
قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
مدارس

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر
أخبار المحافظات

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون