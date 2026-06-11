أصيب 12 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارتين، إحداهما ملاكى وأخرى ميكروباص، وسقوطهما داخل ترعة على طريق شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بفرق الإنقاذ لانتشال المصابين من داخل الترعة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ناشد أهالي المنطقة، المسؤولين بسرعة التدخل لتنفيذ وسائل الأمان على الطريق، مؤكدين أن الحوادث تتكرر بشكل مستمر على هذا المحور الذي يطلق عليه الأهالي “طريق الموت”.

وطالب الأهالي بإنشاء سور حماية بطول الترعة الموازية للطريق، للحد من حوادث السقوط والانقلاب، والحفاظ على أرواح المواطنين.