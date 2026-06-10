احتفل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بتتويج النادي المصري ببطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة"، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مشهد جمع بين فرحة النجاح وفرحة الإنجاز الرياضي.

وشهد محيط عدد من لجان الامتحانات أجواء مبهجة، حيث خرج الطلاب وسط حالة من السعادة الغامرة بعد أداء آخر الامتحانات، بينما حرص العديد منهم على التعبير عن فرحتهم بتتويج النادي المصري بالبطولة.

ورفع الطلاب أعلام النادي المصري الخضراء، والتفوا حول تورتة خاصة زُينت بشعار النادي المصري وصورة الكأس وعدد من لاعبي الفريق، في لفتة عكست ارتباط أبناء بورسعيد بناديهم العريق.

وأطلق بعض الطلاب الألعاب النارية، كما أطلقت الطالبات الزغاريد، إلى جانب استخدام ألعاب الصابون والفقاعات التي أضفت أجواء من البهجة والمرح.