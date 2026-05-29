أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، باختناق وضيق في التنفس إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل مبنى الدير المحرق بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

زوار في عطلة.. و3 أشقاء بين المصابين

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أوضح مصدر مسؤول بالدير، أن المصابين الخمسة هم من الضيوف والزائرين الذين اعتادوا قضاء أوقات إجازاتهم في مباني المبيت التابعة للدير.

وأشار المصدر إلى أن من بين المصابين ثلاثة أشقاء، مؤكدًا أنه تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأن حالتهم الصحية تشهد تحسنًا مستمرًا.

أسماء وأعمار المصابين

من جانبه، كشف مصدر طبي عن هوية المصابين وأعمارهم، وهم: "فادي. ف" (24 عامًا)، و"هاني. ب" (22 عامًا)، والأشقاء "إبراهيم. س" (24 عامًا)، و"رائد. س" (29 عامًا)، إلى جانب "وائل." (26 عامًا).

بلاغ أمني بتسرب الغاز

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل الدير المحرق بالقوصية، ووجود مصابين في موقع الحادث.

حصر المصابين والمعاينة الأولية

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية إلى الموقع لإجراء المعاينة اللازمة.

وأسفرت التحريات والفحص الأولي عن تأكيد حدوث تسرب للغاز من الأسطوانة، مما أدى إلى إصابة 5 من أشخاص المتواجدين بحالات اختناق، وصعوبة بالغة في التنفس.

الإسعافات الطبية والإجراءات القانونية

وسارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية العاجلة ومتابعة حالتهم الصحية. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.