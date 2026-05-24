لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، بعدما دهسه "لودر" حكومي تابع للوحدة المحلية لقرية نقاليفة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

إخطار أمني وانتقال الأجهزة المختصة

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد يفيد بمصرع الطفل (م. ا. ع)، البالغ من العمر 5 سنوات، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات اللودر.

نقل الجثة وضبط السائق

جرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، فيما تمكن الرائد علي أبو جليل من ضبط سائق اللودر المتورط في الحادث، وتبين أنه يقود المعدة التابعة للوحدة المحلية لقرية نقاليفة.

النيابة تباشر التحقيق

تم إخطار نيابة مركز سنورس، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.