قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، بمعاقبة عدد من المتهمين في قضية خطف الشاب “إسلام” والتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية.

وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم “عبدالرحمن السيد” بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، كما عوقب المتهمان “محمود محمد توفيق” و”أحمد محمد توفيق” بالسجن المشدد 3 سنوات مع مراقبة الشرطة لمدة مساوية، بينما قضت المحكمة بسجن الطفل “محمد السيد” 3 سنوات مع مراقبة مماثلة، ومعاقبة المتهمتين “رشا محمد توفيق” و”جميلة إبراهيم” بالحبس 3 أشهر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات.

تفاصيل الواقعة

كشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى قيام المتهمين باقتحام منزل المجني عليه “إسلام” بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، واقتياده عنوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، قبل احتجازه والتعدي عليه بالضرب.

وأجبر المتهمون المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية والتجول بها، في واقعة أثارت استياء واسعًا بين الأهالي، كما تم تصويره ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات النيابة العامة

وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتنمر على المجني عليه والتشهير به، والتعدي على حرمة حياته الخاصة، واستخدام أسلحة بيضاء وأدوات في التعدي عليه، مما تسبب في إصاباته التي تطلبت علاجًا طبيًا وفق التقارير.

إحالة القضية والمحاكمة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود والتقارير الطبية والفنية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بعقوبات متفاوتة وفقًا لدور كل منهم في الواقعة.