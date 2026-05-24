النيابة في قضية عروس بورسعيد: المتهمة انقضت على المجني عليها كثعبان يعتصر فريسته

كتب : طارق الرفاعي

01:18 م 24/05/2026

المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

أكد ممثل النيابة العامة، اليوم الأحد، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، أن المتهمة بإنهاء حياة المجني عليها فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، انقضت عليها بعنف شديد "كثعبان ضخم انقض على فريسته".

وأضاف ممثل النيابة، خلال جلسة محاكمة المتهمة، أن المتهمة اعتصرت رقبة المجني عليها دون رحمة، مستعرضًا أمام هيئة المحكمة أدلة الإثبات في القضية، ومن بينها اعترافات المتهمة خلال التحقيقات.

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء تواجدها برفقة أسرتها لتناول الإفطار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أن خلافًا نشب بينهما بسبب شقة سكنية، قبل أن يتطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

