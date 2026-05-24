تنظر محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، داخل منزل خطيب المجني عليها، تنفيذًا لقرار تأجيل الجلسة إلى اليوم الثاني من دور انعقاد مايو، للاطلاع على الفلاشة المدمجة المقدمة من محامي الحق المدني عن أسرة المجني عليها، إلى جانب الاستماع إلى باقي شهود الإثبات، ومن بينهم "محمود" خطيب المجني عليها و"شهد" إحدى أقاربه.

ترقب وانتظار

وتتوجه الأنظار اليوم إلى قاعة محكمة جنايات بورسعيد، حيث من المنتظر أن تشهد الجلسة مثول "محمود" خطيب المجني عليها و"شهد" إحدى أقاربه للإدلاء بشهادتهما كشهود إثبات في الواقعة.

فلاشة الأدلة

كما أنه من المنتظر أن تتطلع هيئة المحكمة على الفلاشة المدمجة المقدمة من محامي الحق المدني عن أسرة المجني عليها، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى تأثيرها على مسار القضية، وما إذا كانت ستكشف تفاصيل جديدة أو تقود إلى ظهور متهمين جدد في القضية من عدمه.

أسرة المجني عليها

واستمعت المحكمة خلال الجلسة قبل السابقة إلى أقوال والد ووالدة المجني عليها، والطبيب الشرعي، إلى جانب الضابط مجري التحريات، ضمن إجراءات استكمال نظر القضية.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.