تنطق محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، بالحكم على المتهمين في قضية التعدي على الشاب "إسلام" وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد حجز الدعوى للحكم في وقت سابق مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

تفاصيل القضية

أثارت القضية حالة واسعة من الجدل عقب تداول تفاصيل الواقعة، التي تضمنت اتهامات بالخطف والتعذيب وهتك العرض واستعراض القوة، إلى جانب التشهير بالمجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انهيار المجني عليه داخل المحكمة

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة حضور المجني عليه، الذي دخل في حالة انهيار وبكاء أثناء سرد تفاصيل الواقعة أمام هيئة المحكمة، ما دفع رئيس الدائرة إلى مطالبته بالهدوء وتقديم المياه له لاستكمال الجلسة.

مرافعات الدفاع وأقوال المجني عليه

كما استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع وأقوال المجني عليه، إلى جانب مناقشة تفاصيل الواقعة الواردة في أمر الإحالة، الذي تضمن اتهام المتهمين باقتحام منزل المجني عليه والتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقصد إذلاله والتشهير به.

اتهامات بالخطف والتعذيب

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه والتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما تسبب في إصابته بإصابات استلزمت العلاج لأكثر من 20 يومًا، بالإضافة إلى تصويره داخل مكان خاص دون رضاه ونشر المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات إضافية للمتهمين

وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهامات بدخول مسكن المجني عليه بالقوة، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات استُخدمت في الواقعة دون مسوغ قانوني، فيما تترقب أسرة المجني عليه صدور الحكم خلال جلسة اليوم.