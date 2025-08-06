رصاصة من أجل "خط فاصل".. إصابة مزارع في مشاجرة على أرض شمال قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية الشيخ علي التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، مشاجرة دامية أسفرت عن إصابة مزارع بطلق ناري، إثر خلافات على حد فاصل لقطعة أرض زراعية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين جارين في القرية، أسفرت عن إصابة أحدهما.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابة مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا بطلق ناري، أطلقه جاره البالغ من العمر 42 عامًا، بسبب نزاع بينهما على حد فاصل لأرض زراعية.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى فاو لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.