حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية تضبط 8 مركبات مخالفة للبيئة

الشرقية - ياسمين عزت:

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ومتابعة التزام المركبات بالمعايير البيئية.

وانطلقت الحملة من ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق، حيث تم فحص عوادم 62 سيارة، بينها 20 سيارة تعمل بالبنزين و42 بالسولار.

وأسفرت النتائج عن ضبط 8 سيارات مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وجرى تحرير محاضر جنح لأصحابها بأرقام من 23041 حتى 23048 بقسم ثاني الزقازيق لسنة 2025.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة الهواء، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق بيئة مستدامة والحد من تلوث الهواء.

وأوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن هذه الحملات مستمرة في مختلف المراكز والمدن، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير البيئية القانونية للحد من الانبعاثات الضارة.