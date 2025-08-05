رئيس مياه الشرقية: 8 آلاف عامل أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن مشاركة 8 آلاف موظف وعامل بالشركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في خطوة تعكس التزام القطاعات الخدمية بالاستحقاقات الدستورية.

وقال المهندس محمد عبد العزيز عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن العاملين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم على مدار يومي الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تمثل واجبًا وطنيًا.

وأشار عبد العزيز إلى أن الشركة نجحت في الموازنة بين واجبها الوطني وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين، حيث لم تتأثر العمليات التشغيلية، ولم تُسجل سوى شكوتين فقط من انقطاع المياه تم التعامل معهما بشكل فوري وفعال.

تأتي هذه المشاركة ضمن المشهد الانتخابي العام بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، يتوجهون إلى 829 مقرًا انتخابيًا يضم 844 لجنة فرعية.