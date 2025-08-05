إغلاق لجان انتخابات الشيوخ وبدء فرز الأصوات بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أُغلقت أبواب لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، في موعدها المحدد، لتبدأ على الفور مرحلة فرز الأصوات داخل المقار الانتخابية، بعد يومين من التنافس الديمقراطي.

وفقًا للإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تتم عملية فرز الأصوات داخل كل لجنة فرعية بشكل مستقل. وعقب انتهاء الفرز، يقوم رئيس كل لجنة بتسليم محاضر النتائج الرسمية إلى اللجنة العامة بالمحافظة، ومقرها محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

وقد شهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق الصناديق إقبالًا لافتًا من الناخبين في عدد من اللجان، في محاولة للحاق باللحظات الأخيرة من عملية التصويت.

يُذكر أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في كفر الشيخ يبلغ 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة، أدلوا بأصواتهم في 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.